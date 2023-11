¿En problemas? Karen Schwarz advierte a Ezio Oliva: "Si me dejaste de amar, dímelo y no me hagas daño"

30/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karen Schwarz ha vuelto a causar polémica con sus nuevas declaraciones respecto a su matrimonio con Ezio Oliva. Después que hace unos días hablara sobre una presunta infidelidad, ahora la exconductora apareció en un programa para darle un ultimátum al cantante, pues le pidió que no le haga daño si algún día deja de sentir amor por ella.

Karen Schwarz revela cómo lleva tu relación con Ezio

Según contó la exconductora de televisión, ella y su esposo tienen todo tipo de conversaciones y piensan en lo que podrían hacer en hipotéticos casos, como el escenario en que el amor se termine.

"Ezio y yo tenemos conversaciones incómodas también, así como bonitas, yo creo que andamos pensando que mi hombre es perfecto. Por ejemplo, si yo no me quiero, me cuido, hago deporte, soy profesional, trabajo, el esposo también dice 'yo no me enamoré de esta mujer' ", comentó en 'América hoy'.

En esa misma línea, comentó que preferiría que le digan que la dejaron de amar, antes de serle infiel, lo cual se causaría mucho daño emocional.

"Yo creo que no sé si soy una pareja atípica, pero por lo menos Ezio y yo sabemos, que antes que se te ocurra dejarme de admirar, ya no te gusto, me dejaste de amar, dímelo y no me hagas daño ", sentenció.

¿Qué dijo Karen Schwarz sobre una posible infidelidad de Ezio?

Hace unos días, la exconductora de 'Espectáculos' comentó que está muy segura del amor que su esposo siente por ella, pero aún así no descarta que en algún momento él le pueda ser infiel y atravesar uno de los momentos más dolorosos como pareja.

"Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?", declaró.

En ese sentido, la modelo e influencer afirmó que no podría estar con una persona que no la respeta y no la valora, por lo que prefiere que Ezio le diga la verdad antes de ser infiel con alguna otra mujer.

Es así que, Karen Schwarz ha vuelto a causar polémica tras referirse a una posible separación de Ezio Oliva, afirmando que está lista si es que llega a suceder, pero prefiere que el cantante la ponga sobre aviso.