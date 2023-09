Esposa de Christian Cueva Cueva explica qué hacía el futbolista en la cevichería: "Mi esposo entrenó"

Christian Cueva ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta después que "Magaly TV, la firme" lo capte saliendo de una cevichería a la una de la madrugada, ante esto, su esposa Pamela López salió en su defensa y explicó qué hacía el jugador en el local de comida hasta altas horas de la noche.

Como se recuerda, el programa de espectáculos de ATV emitió imágenes en las que se puede apreciar al futbolista de Alianza Lima saliendo de una cevichería a las 12:59 de la madrugada y Magaly no dudo en criticar este hecho porqué 'Aladino' tiene un importante partido que disputar hoy 28 de septiembre.

"Cueva juega mañana, pero esta madrugada recién se iba a su casa (...) Nosotros no estamos diciendo que en esa cevichería se han reunido para beber... decimos lo que vemos, que cerca de la 1 de la mañana salía de una cevichería, lo que hacía dentro no lo sabemos porque no somos inspectores", expresó la 'urraca'.