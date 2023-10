¡Estreno mundial! Morat lanza su primera canción en inglés a un mes de su presentación en Lima

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda colombiana Morat está en su máximo pico ya que viene dando una serie de conciertos por Europa y próximamente llegará a Lima para deleitar a sus fans con sus temas, sin embargo, a su repertorio se sumará su primera y nueva canción en inglés, la cual acaban de estrenar.

El nuevo sencillo de llama 'Someone I Used to Know' y fue lanzado en compañia del artista británico James TW. El quinto álbum de estudio del grupo está cada vez más cerca, y es que se espera que este sencillo acompañe a Feo y Nunca volvieron en su nuevo disco. La nueva canción llega, además, una semana después de anunciar su nueva gira por Estados Unidos.

¿De qué trata el nuevo tema?

La narrativa del tema explora el temor y la ansiedad que surgen al iniciar una relación nueva, especialmente cuando se conoce el dolor de un corazón roto y se teme volver a pasar por ello.

La colaboración musical destaca la fusión armoniosa de las voces de los artistas, combinando varios estilos lingüísticos y respaldados por la presencia de baterías y violines. A pesar de que la mayoría de la canción está en inglés, el cuarteto ha optado por incorporar un toque de letras en español.

El videoclip nos traslada a Londres, donde podemos ver al grupo colombiano conociendo la ciudad de la mano de James TW. Si has viajado alguna vez a la ciudad con tus amigos sentirás la añoranza de esas tardes descubriendo el Río Támesis, las primeras vistas al London Eye y los ratos en los puestecitos de comida callejeros. Todo ello acompañado de las imágenes con estética retro crean una atmósfera muy nostálgico.

Los artistas se pronuncian

Por otro lado, los integrantes de la banda colombiana expresaron que se tienen muy felices por el nuevo lanzamiento de la canción, además, explicaron algunos detalles de la forma en que se puede interpretar el videoclip, que ya está disponible en YouTube.

"No fue solo un momento musical precioso, sino que también fue un momento de amistad y de buen plan. Por eso el video es más que la historia de la canción: es la historia alrededor de ella; nuestra historia con James, conociendo y caminando su ciudad, pasándola bueno, tomando cerveza", afirmaron.

De esta forma, Morat sigue cosechando éxito en la industria musical, animándose a lanzar su primera canción en inglés y esto a pocas semanas de su concierto en Lima, el cual de llevará a cabo el próximo 8 de noviembre en la Costa Verde.