Ethel Pozo reveló desde cuando se graba la novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos

La conductora de televisión, Ethel Pozo, dio detalles de la nueva novela "Perdóname", protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro. Conoce en la siguiente nota desde cuando los exesposos graban esta producción.

Una vez más, los exesposos volvieron al ojo público tras revelarse que son los protagonistas de la nueva novela peruana 'Perdóname', que verá la luz este mes. Con esta nueva entrega televisiva, Miyashiro y Villalobos atraparán a los usuarios con esta nueva entrega televisiva.

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales quedaron enormemente sorprendidos al ver la promoción oficial de la nueva novela. Es así que, no dudaron en comentar la publicación de la nueva entrega televisiva e incluso afirman que ya habrían superado sus conflictos sentimentales.

"Ya vuelta", "No se pasen", "Qué conveniente", "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", "Esto si no me lo esperaba", "Me muero muerta", "Pensé que era broma", "¿Es día de los inocentes?", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en dicha publicación.