¿Fuera de peligro? Paloma Fiuza fue operada tras fuerte lesión y su novio da detalles de su recuperación

Paloma Fiuza pasa un difícil momento pues fue operada hace poco después de sufrir una lesión mientras participaba en uno de los juegos de "Esto es Guerra". La modelo se volvió a lastimar la rodilla y esta vez tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, por lo que su novio Tomi Narbondo habló sobre el estado de salud de la modelo mediante sus redes sociales.

Hace unos días, la modelo compartió una publicación en la que reveló que había sido operada ya que tenía roto el ligamento y los meniscos, pero que antes de la cirugía estaba muy asustada por lo que podía pasar.

"Quiero empezar agradeciendo todos los mensajitos de apoyo. Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no puedo creer lo que me pasó, pero las cosas pasan por algo y ahora me toca recuperarme y estar bien", empezó diciendo Paloma en sus historias.