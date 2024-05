Magaly encara a Bryan Torres por decirle "te amo" a Samahara, pero él niega todo: "No tengo nada con ella"

17/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Bryan Torres parecen haber empezado una batalla mediática tras su separación. La influencer lanzó un comunicado mediante sus redes sociales y Bryan Torres salió a responder la noche de ayer mediante redes sociales, negando tajantemente todo lo que Magaly Medina le encaró públicamente.

El cantante de 'Barrio Fino' llegó al set de la 'Urraca' para hablar sobre el nuevo pronunciamiento de su expareja y descartó tener interés amoroso en ella. "Lo único que he dicho es que ambos estamos enfocados en el bebé, no he dicho otra cosa. Yo lo que siempre digo es que todo está bien por el tema del bebé", afirmó.

Sin embargo, Magaly lo sacó al fresco compartiendo información privilegiada donde el cantante le habría reclamado a Samahara por irse a Estados Unidos tras terminar con él, además, lo acusó de ser un hombre celoso que al parecer quiere seguir controlando a la influencer.

"'Ya sé por qué te has ido, quédate por allá a dar a luz, ya sé quién te está pagando el pasaje, no me gusta que me vean la cara de tonto'. Le hiciste un reclamo, eso es lo que mis fuentes me han dicho. Se lo has dicho por escrito me han contado. Era como un reclamo de un hombre celoso", dijo la urraca.

Rápidamente, Bryan Torres negó tener celos del viaje de la hija de Melissa Klug, además, se negó a responder sobre el cuestionamiento de Magaly, quien le preguntó directamente si le había dicho "te amo" a Samahara hace unos días.

"Por qué tendría celos si yo no tengo ninguna relación con ella. Ella me dijo que se iba a dar a luz allá y bien (...) Yo amo a mi bebé. Yo de ella directamente no hablo", aclaró.

El fuerte comunicado de Samahara

Mediante un comunicado difundido en sus historias de Instagram, aclaró que no brindará ninguna declaración a la prensa sobre su estado de salud, que ya, según su expareja, está embarazada de cuatro meses.

"Respeto a las declaraciones del señor Bryan Torres, será él mismo quien en su oportunidad deberá aclarar sobre las declaraciones FALSAS que viene realizando ante diversos programas de televisión. Haciéndole un pedido al señor Bryan Torres de que no vuelva a mencionarme en ninguna de sus declaraciones o entrevistas que venga brindando a los medios de comunicación", escribió Samahara.

Es así que, Samahara Lobatón lanzó un contundente comunicado mediante sus redes sociales, por lo que Bryan Torres se presentó en 'Magaly Tv, la firme' para aclarar el tema, pero no esperaba ser expuesto por la conductora.