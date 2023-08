Génesis Tapia arremete contra Samuel Suárez por insinuar que se amistó con su esposo: "Nada te cuesta preguntar"

Este último fin de semana, Génesis Tapia anunció el fin de su matrimonio con el empresario Enrique Márquez; sin embargo, el periodista Samuel Suárez deslizó la posibilidad de que la pareja se habría amistado.

Poco después que la abogada lanzará su comunicado en redes sociales, el empresario utilizó su cuenta de Instagram para colgar una foto junto a Génesis, evidenciando que aún mantendrían una relación.

Esto, fue utilizado por 'Samu', quien criticó a la pelirroja por soltar 'a la ligera' que su matrimonio se acabó.

Samuel Suárez critica a Génesis Tapia por foto que publicó Enrique Márquez.

Inmediatamente, la modelo le escribió al periodista aclarando que dichas imágenes son pasadas y que mantenía la misma posición respecto a su matrimonio.

"Samuel, buenos días. Creo que nos conocemos hace mucho y nada te cuesta preguntar. Esa foto es de hace dos años, como puedes ver tengo el cabello rojo, mi cabello actual es castaño y corto, el que alguien me etiquete no significa nada", respondió la abogada.

Génesis Tapia responde a rumores de reconciliación.

A través de sus redes sociales, la futura abogada lanzó un comunicado en el que indica que su largo matrimonio había terminado, sumándose a las recientes parejas que también tomaron dicha decisión.

Pese a que no quiso dar detalles sobre su reciente separación, la modelo aseguró que su relación estaba destruida, sin ningún chance a reconciliación.

La pelirroja añadió que le toca secarse las lágrimas y continuar luchando por los que ama. Asimismo, informó que se encuentra tramitando su divorcio y que no volverá a hablar más del tema.

"Me toca secarme las lágrimas y luchar por los que amo SOLA, como siempre lo he venido haciendo. Quiero dejar claro que sentimentalmente me encuentro en un proceso de divorcio. No diré más sobre el tema, bendiciones", concluyó.