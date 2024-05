¡Terrible! Yola Polastri sufrió infarto cerebral: ¿Cuál es su estado actual?

La salud de Yola Polastri se ha visto fuertemente comprometida al sufrir un infarto cerebral, por lo que tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fue en la reciente edición de 'Magaly TV, La Firme' donde se dio a conocer esta lamentable noticia.

Según se informó, la recordada 'Chica de la Tele' se encuentra hospitalizada desde hace tres días. En exclusiva, Magaly Medina pudo conversar con el hermano de la querida animadora infantil.

Yola Polastri está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Delgado de Miraflores tras sufrir un infarto cerebral. De acuerdo a la información proporcionada por diferentes programas de espectáculos, la animadora infantil continúa sin despertar por lo que todos sus seguidores se encuentran orando por su pronta recuperación.

La mañana del jueves 16 de mayo, Carlos Cacho se comunicó con el programa 'América Hoy' y reveló algunos detalles de la salud de Yola Polastri, quien se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Delgado de Miraflores tras sufrir un infarto cerebral.

El maquillista informó que Michelle Alexander está preparando una cinta en honor a la animadora infantil. En sus declaraciones, Carlos Cacho mencionó que a fines de abril la productora le pidió el contacto de la 'Chica de la Tele', ya que estaba planeando hacer una película biográfica.

Fue así que el estilista llamó rápidamente a su amiga para darle la gran noticia; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, lo que lo dejó sumamente preocupado.