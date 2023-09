Génesis Tapia cuenta por qué quedó en estado vegetal tras ser abusada sexualmente por su padrastro

Génesis Tapia volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos al ser entrevistada por Lizbeth Cueva y contar la difícil decisión que tomó tras sufrir abuso sexual por parte de su padrastro.

En la más reciente edición del podcast 'Todos Sanamos', la pelirroja habló del duro momento que vivió tras ser abusada sexualmente por su padrastro cuando apenas tenía 12 años.

Según contó, luego de este triste suceso buscó ayuda en su abuela, quien inmediatamente se lo comunicó a su madre, obteniendo una respuesta negativa debido a que nunca le creyó.

Ante ello, una pequeña Génesis decidió acabar definitivamente con su vida, pidiéndole dinero a su abuelo para comprar veneno para ratas y ponerle fin a dicho trauma.

"Me dio algo de 10 soles, fui a la ferretería y compré veneno para ratas. Compré veneno para ratas, regresé a la casa donde estaba mi abuela (...) Yo me fui a mi cuarto, preparé la leche con el veneno y me lo tomé", inició contando.