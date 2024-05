¡Mal momento! Reconocido actor de Televisa queda EN LA QUIEBRA por esta lamentable RAZÓN

Formar parte de Televisa es el sueño de muchísimas personas dedicadas a la actuación; sin embargo, parece que llegar hasta dicha cima no termina siendo tan rentable para algunos. Y es que un reconocido actor que pertenecía a la mencionada casa televisiva acaba de quedar en la quiebra.

Millones de personas de México y el resto de Latinoamérica poseen con grandes deseos de debutar en esta televisora. Tal fue el caso de Reynaldo Rossano, quien a pesar de haber tenido un gran momento de éxito, actualmente atraviesa una fuerte crisis económica.

Según dio a conocer Flor Rubio en el programa 'Venga la Alegría', el reconocido actor no ha generado muchos ingresos en sus proyectos televisivos e incluso ahora está lidiando para conseguir trabajo.

"Fíjate que ayer conversé con él en mi canal de YouTube, me contó que está pasando por una difícil etapa económica, que efectivamente, la pensión que le pasa a su ex esposa es poca porque no ha tenido trabajo en los últimos años", reveló la conductora.

Reynaldo Rossano nació el 12 de junio de 1980 y actualmente tiene 40 años. El artista tuvo un gran auge en programas como 'Hoy', 'La Hora Pico', además de otros proyectos como 'Big Mother', 'Mundo de Fieras', 'Vecinos', 'Las Tontas no van al Cielo', '40 y 20', 'La Parodia' y más.

No obstante, luego de una popular y larga carrera como comediante, Rossano se encuentra en la quiebra, lo cual le ha traído problemas familiares, puesto que no puede pagar la pensión que su expareja, Karla Arreola, le exige.

La fémina solicita una cuantiosa suma de dinero que el comediante no puede pagar por falta de trabajo. Además, tampoco se le permite ver a sus hijos.

"Ahorita está haciendo un programa, pero no lo puede cobrar, entonces le está dando el dinero que puede darle (a su ex) porque su situación económica es muy dura, y ahora no lo dejan ver a sus hijos porque no satisface sus necesidades como la familia quisiera, entonces, es lo económico contra lo emocional, y él extraña mucho a sus hijos", agregó Rubio.