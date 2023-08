Génesis Tapia revela que Kike Márquez no quiere darle el divorcio: "Me siento quebrada"

Luego de hacer público el fin de su matrimonio con el empresario Kike Márquez, Génesis Tapia decidió pronunciarse y aclarar como se encuentra su actual proceso de divorcio.

En conversación con el programa 'América Hoy', la exbailarina confirmó que, por el momento, no puede separarse por mutuo acuerdo de Kike Márquez debido a que se niega a colaborar en el proceso, tal y como lo anunció en sus redes sociales.

"Ya hablamos lo que teníamos que hablar, lo demásm me mantengo en posición. Lamentablemente, no podré optar por un divorcio de mutuo acuerdo (...) Me toca ver que otras salidas se pueden encontrar", señaló al magazine matutino.