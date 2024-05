Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de ser 'mezquina' por no destacar el talento de 'Giselo'

En la emisión más reciente de 'Magaly TV La Firme', Magaly Medina lanzó duras críticas contra Gisela Valcárcel por no reconocer el talento de Edson Dávila, conocido como 'Giselo', en el programa 'América Hoy'. La conductora acusó a la 'Señito' de ser mezquina y discriminatoria por omitir al bailarín durante un elogio a otros miembros del elenco.

En un 'live' en redes sociales, Gisela Valcárcel elogió a varios miembros de su programa 'América Hoy', incluyendo a su hija Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza y Leysi Suárez.

"Yo creo que Ethel es una gran comunicadora y no lo digo desde otro plano que no sea el familiar. Tanto ella como Janet y Brunella, siento que se complementan y manejan una gran sensibilidad. Las 3 son una columna vertebral, y pese a los detractores, es porque están haciendo las cosas bien", fueron las palabras de Valcárcel.

Sin embargo, omitió mencionar a 'Giselo', lo que desencadenó la indignación de Magaly Medina, quien no dudó en criticar fuertemente a la 'Señito' por esta omisión.

Magaly Medina calificó la actitud de Gisela Valcárcel como mezquina y discriminatoria, señalando que 'Giselo' aporta humor y espontaneidad al programa, elementos valorados por los televidentes.

La conductora de espectáculos destacó la injusticia de la conductora al no reconocer el talento de Edson Dávila y resaltó su papel en el programa como fundamental para su éxito.

"Gisela es muy mezquina con Edson, es muy mezquina con quien empezó como bailarín imitándola a ella en su programa porque a él no lo menciona. Ella dice que las columnas vertebrales son la tontita de Brunella, la exbataclana y su hija, que es la imagen de falsedad personificada. La disforzada, que heredó todo el disfuerzo de ella", dijo en un inicio.

"¿Y qué me dices de alguien que le aporta espontaneidad, que le aporta chispa, que le aporta humor, aunque sea troleando a una de ellas, lo que es la parte más divertida de ese programa? No hay otra parte más divertida que cuando Edson trolea a una de ellas. Sobre todo a la que se la quiere dar de gran periodista y comunicadora, porque ella ya se olvidó que era una conductora cualquiera de unas caravanas que hacía su marido. O sea ya se olvidó de eso", agregó.

Magaly Medina recordó haber defendido a 'Giselo' durante años y considera su humor agudo como un valor añadido al programa. Además, señaló que la omisión de Gisela fue vista como un gesto despectivo hacia el bailarín, incluso por los propios usuarios del programa, quienes expresaron su descontento en vivo.

"Esto lo vengo diciendo yo hace dos años. Incluso le he dedicado informes completos a Edson, porque me parece que aporta con su humor, es rápido, es agudo y justamente eso es lo que las personas que ven ese programa aprecian. Y es un poco miserable de su parte no reconocerlo y eso es hasta discriminador. Qué discriminadora", concluyó.