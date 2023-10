Génesis Tapia revela el motivo por el que le tiró una cachetada a Rosángela Espinoza

Génesis Tapia fue invitada al programa "Hablemos de Belleza", donde habló sobre varios pasajes de su vida, como su paso por "Bienvenida la tarde", donde tuvo múltiples discusiones con otras participantes como Melissa Paredes, Michelle Soifer y Rosángela Espinoza, a quien le tiró una cachetada en medio de un juego del programa concurso.

La pelirroja contó que no le gusta que se metan con ella porque les pone un alto rápidamente, además, reveló que golpeó a Rosángela porque previamente ella la había escupido y eso le pareció muy desagradable.

"Yo no tengo problemas con nadie, ellas lo tienes conmigo, la verdad es que a cada una le ha caído su estatequieto cuando han fastidiado, si me buscas me encuentras. Si a Rosángela Espinoza le cayó su cachetada, es porque me escupió y me pareció asqueroso", contó Génesis.