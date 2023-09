Gisela Valcárcel es duramente criticada por usuarios tras lanzar polémico mensaje sobre el aborto

Una vez más, Gisela Valcárcel volvió a acaparar las distintas portadas de los programas de espectáculos al compartir un polémico mensaje sobre el aborto en sus redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la conductora de 'El Gran Show' se animó a dar su opinión sobre el aborto, dirigiéndose a aquellas mujeres que atraviesan por un actual estado de gestación no deseado o no planificado.

Es así que, la expareja de Roberto Martínez inició su mensaje saludando para luego centrarse en aquellas féminas gestantes, asegurándoles que si no 'tocan' al bebé que llevan dentro, la vida se encargará de recompensarlas.

"Hola , empieza una nueva semana y quiero hablar solo con aquella persona que está pensando en ABORTAR... Déjame decirte que sé que sientes miedo, pero también déjame decirte que LA VIDA TE RECOMPENSARÁ SI NO TOCAS A ESE BEBÉ. Solo tenlo, permite que continúe CON VIDA", escribió la 'señito' en su cuenta de Twitter.

Hola🧡 empieza una nueva semana, y quiero hablar solo con aquella persona que está pensando en ABORTAR..déjame decirte que sé que sientes miedo, pero Tbien déjame decirte, que LA VIDA TE RECOMPENSARÁ SI NO TOCAS A ESE BEBÉ, SÓLO tenlo, permite que continúe CON VIDA❤️

El reciente mensaje de Gisela Valcárcel se hizo inmediatamente viral en redes sociales, obteniendo gran cantidad de comentarios por parte de usuarios.

Algunos rechazaron la postura de la madre de Ethel Pozo y otros que se mostraron a favor de ella. Asimismo, hubo otros usuarios que precisaban que, en caso de violación sexual a una menor de edad podría ejecutarse un aborto, mientras que otros señalaban que las mujeres son las únicas que pueden decidir sobre su cuerpo.

"El aborto debe ser regulado", "¿Qué sentirías si violan a una de tus nietas? (Que Dios no lo permita?) ¿Pensarías igual?", "Así sea una niña, adolescente o joven, o una mujer que ha sido violada por su padre, hermano, tío o desconocido, ¿debe dar a luz a su 'hermano' y criarlo solo porque los fachos así lo dicen?", "¡Aborto legal, ya!", "Sí claro, díselo a una niña violada", "Cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo y su vida", "Si se trata de una menor de edad violada, no, así todos sus pastores y hermanos salgan a decir que es pecado, un embarazo en esas circunstancias es producto de un hecho violento, no puede terminar el embarazo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter.