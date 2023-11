¿Gisela Valcárcel tiene 'mala suerte' en el amor? Conductora revela por qué no tiene pareja

A lo largo de los años, Gisela Valcárcel se ha mostrado bastante enfocada en sus proyectos personales, consagrándose como una exitosa productora y conductora de TV. No obstante, al finalizar su relación con Javier Carmona no se le ha conocido una nueva pareja ¿A qué se debe?

Durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Cristian Rivero, la popular 'Señito' decidió sincerarse y revelar el verdadero motivo por el que no tiene pareja.

Como se recuerda, la exitosa conductora ha pasado por varias decepciones amorosas, confesando finalmente que debido a la televisión muchos tienen una falsa imagen de ella, lo cual le ha impedido encontrar a alguien que pueda enamorarla realmente.

"Creo que sí, la televisión y la pantalla venden una falsa imagen de lo quien realmente eres. Me pasa que si una persona (pretendiente) me ve cargando un plato o lavando un plato en el almuerzo, me dice eso no puede estar pasando y eso ya es mucho. Yo básicamente no he mirado a alguien de quien pueda enamorarme", reveló la rubia.