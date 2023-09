¡Indignada! Karla Tarazona arremete contra Érika Villalobos por telenovela con Aldo Miyashiro

El reciente anuncio de la telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se ha convertido en el principal tema de conversación de los programas de espectáculos. Tras ello, Karla Tarazona no pudo evitar referirse a la actriz peruana con gran indignación.

En una de las recientes ediciones del programa 'Préndete', Karla Tarazona volvió a pronunciarse sobre el nuevo proyecto televisivo realizado por Érika Villalobos y su exesposo Aldo Miyashiro, quien aseguró que no había ningún tipo de problema al hacer la telenovela porque ambos son actores profesionales.

Es así que, la conductora del magazine matutino no tuvo reparos en mostrarse indignada y arremeter contra la actriz peruana por minimizar las críticas que recibe de los diferentes medios de comunicación y 'alimentar el morbo'.

"A mí me molesta bastante la gente que se hace la 'estrecha' y la de 'con mis problemas no lucro', pero ellos mismo alimentan el morbo de la gente con este tipo de situaciones o me van a decir que no", dijo la exesposa de Rafael Fernández visiblemente mortificada por la situación.