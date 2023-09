Janet Barboza confiesa que rechazó un trabajo por Tula Rodríguez: "No, no puedo hacer eso"

Verónica Linares acaba de estrenar un nuevo capítulo de su podcast, teniendo como invitada a la conductora Janet Barboza, quien hizo una impactante revelación sobre Tula Rodríguez. Entérate en esta nota lo que dijo.

Por primera vez, la conductora de 'América Hoy' decidió sincerarse con Verónica Linares y brindó detalles inéditos de su vida. Además, habló por primera vez de Tula Rodríguez y de la propuesta que le hicieron para reemplazarla.

Es así que, la exmovida contó que, hace varios años, le propusieron tomar el lugar de Tula Rodríguez debido a que no habría estado generando el rating que le pedían para el programa.

"Se me acercó un ejecutivo y me dijo que querían hablar conmigo porque en tal programa (Tula Rodríguez) no estaba funcionando y querían que entre yo", inició contando la Barboza.