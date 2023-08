Jean Paul Santa María celebra 8 años de matrimonio con Romina Gachoy: "Eres la mujer de mi vida"

Jean Santa María y Romina Gachoy tienen una de las relaciones más sólidas del espectáculos nacional, pues desde hace 8 años que contrajeron matrimonio, se han mostrado como una gran familia que se apoyan mutuamente; ayer la pareja cumplió un año más de casados y por ello, el cantante le hizo una dedicatoria a su esposa.

El integrante de la "Gran orquesta internacional" tomó su cuenta de Instagram para expresar el inmenso amor que siente por la modelo de OnlyFans y se mostró agradecido por tenerla en su vida.

"Gracias a ti, a Dios, a la vida, a todo lo que haya confabulado para que aparezcas en mi vida, porque fuiste, eres y siempre serás lo mejor que me pasó, me pasa y me pasará", empezó escribiendo Jean Paul.