¿Jefferson Farfán está enamorado? La 'Foquita' desata polémica tras curiosa publicación en redes sociales

25/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde su última relación con Yahaira Plasencia en 2016, Jefferson Farfán no ha oficializado a ninguna otra pareja. Sin embargo, una reciente publicación llamó la atención de sus miles de seguidores.

Farfán sorprende a sus seguidores

Como se recuerda, durante el año 2022, Olenka Mejía se entrevistó con un conocido programa de espectáculos, asegurando que se encontraba en salidas con el exfutbolista y que durante el mes de julio formalizarían su relación. Un año después, Farfán negaría rotundamente dicho romance y su gran amigo y mano derecha Bryan Torres, saldría en su defensa.

A través de sus redes sociales, el exjugador de Alianza Lima compartió una curiosa y romántica canción titulada 'El Triste' del popular cantante mexicano José José.

Este tema fue interpretado por Kevin García en versión salsa, el cual expresa sentimientos por aquella persona amada y el inicio de una intensa historia de amor.

"No sé si vuelva a verte después

No sé qué de mi vida será

Sin el lucero azul de tú ser

Que no me alumbra ya

Hoy quiero saborear mi dolor

No pido compasión ni piedad

La historia de este amor se escribió

Para la eternidad"

Asimismo, la 'Foquita' bromeó con el talento del cantante peruano: "Cantas bien feo". No obstante, sus seguidores no pasaron desapercibido la intensidad de la letra que daría a entender que el exfutbolista tendría en la mira un nuevo amor o estaría recordando a una expareja. ¿Se tratará de Yahaira Plasencia?

Farfán pide que no lo vinculen con Samahara Lobatón y Bryan Torres

El exfutbolista de Alianza Lima se comunicó con Edson Dávila, más conocido como 'Giselo' y en su mensaje, niega haber sido la persona que presentó a Samahara y Bryan, por lo que pidió que no lo vinculen en esa relación.

"Hola Edson, quiero dejar en claro que yo no tengo nada que ver en esa relación(...) Ellos son adultos y toman sus propias decisiones(...) Por favor, no me metan a mí en ese rollo", se lee en el mensaje que Giselo leyó durante la última emisión de "América hoy".

Asimismo, el '10 de la calle' descartó que trabaje directamente con Bryan y aseguró que existe un intermediario entre ellos.

"Bryan no trabaja para mí. Él trabaja en la orquesta de mi primo Christian", sentenció.

Sin duda, la reciente publicación de Jefferson Farfán en redes sociales viene causando revuelo, por lo que muchos de sus seguidores presumen que estaría nuevamente enamorado o recordando a alguien.