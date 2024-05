¡Quiere verlo preso! Clara Seminara exige sentencia contra Enrique Espejo 'Yuca' por tocamientos indebidos

Clara Seminara no se da por vencida y espera que se haga justicia en su caso contra Enrique Espejo, conocido en el ambiente de la comicidad como 'Yuca'. Como se recuerda, en mayo del 2019, la actriz denunció al cómico por tocamientos indebidos cuando eran parte del elenco de 'El Wasap de JB'.

Tras cinco años de este enfrentamiento legar, la artista lamentó que, hasta la fecha, no se le haya dado una sentencia definitiva a 'Yuca' y recordó que el comediante nunca negó ser culpable de las acusaciones.

En la reciente audiencia, la actriz cómica destacó ante el juez que el humorista en ningún momento ha rechazado las acusaciones sobre los tocamientos indebidos.

" Hemos tenido una última audiencia con el juez a solicitud nuestra porque hace unos meses tuve una reunión con la fiscal, que aún siendo mujer pidió la nulidad de la sentencia porque no hubo connotación sexual , y eso es subjetivo porque yo puedo decir que sí y la otra parte decir que no. Por eso, mi abogado sustenta que no hace falta demostrar que hay connotación sexual al momento del tocamiento indebido, sino que el hecho de tocar una parte íntima es el delito" , señala la actriz para Trome.

Además, mencionó que tuvo la oportunidad de presentar pruebas y reiterar su posición.

Por otro lado, Clara Seminara se mostró indignada con el abogado de Enrique Espejo 'Yuca', debido a que restó importancia a los hechos.

"El abogado contestó que en los programas cómicos pasan esas cosas, que estamos acostumbrados a ver que hombres y mujeres se estén toqueteando. Entonces, mi abogado lo increpó por sus palabras; pues aparte de machista y retrógrado está equivocado porque yo nunca he visto que en un programa cómico se estén toqueteando de esa forma. Sí he visto a una compañera que vivió una cosa así pero nunca lo quiso denunciar, pero no es algo normal, no se puede permitir", manifestó la actriz.