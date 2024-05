Pamela López es DESTRUIDA en redes sociales por posar en bikini: "¿El pastor de tu iglesia permite eso?"

Pamela López vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no es por su relación con Christian Cueva. La esposa del popular Aladino está siendo duramente criticada en redes sociales tras publicar una foto en un diminuto bikini y con una pose bastante sugerente.

Pamela López utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto sexy hace aproximadamente una hora, en ella luce un ceñido bikini de dos piezas en color azul encendido, y posa tapándose la cara con la mano derecha. Al parecer la esposa de cueva quiso entender que está en un lugar veraniego.

Sin embargo, esta publicación no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes divididos en dos bandos le recordaron la infidelidad de su esposo, mientras que otros lo cuestionaron por posar en bikini cuando hace poco era participe de una iglesia cristiana.

"Mujeron al lado de uno q jamás cambiará", "Lista para los próximos cuernos"Algún día ella se amara primero, será ella primero, los hijos no necesitan ver a una madre en una relación así y ser ese tipo de ejemplo para ellos, eres muy guapa y vales mucho", comentaron los internautas recordándole las infidelidades de su esposo.

"Ella no era hermanita? Así posan las hermanas?", "Y el pastor de su iglesia permite este tipo de fotos, que iglesia sera tan open mind", "No era cristiana?", "Pensé que habías entregado tu vida a Dios, no creo que el pastor te permita publicar fotos así", comentaron otro, cuestionando la sugerente foto.