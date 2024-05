Kira Alcarraz pide retiro de denuncia por comentarios sexistas contra Lizarzaburu: "Así es mi forma de hablar"

La congresista Kira Alcarraz pidió el retiro de denuncia en su contra por las declaraciones que hizo sobre Juan Carlos Lizarzaburu, colega parlamentario suspendido de quien opinó sobre sus características físicas. En ese sentido, se defendió argumentando que era de orígenes humildes y que así era "su forma de hablar".

Como se recuerda, la congresista Susel Paredes, del Partido Morado, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra la legisladora Kira Alcarraz, de Podemos Perú, por realizar comentarios sexistas sobre Lizarzaburu, refiriéndose a que sus partes íntimas eran pequeñas.

Ante esta denuncia que le podría suspender del cargo de parlamentaria, Alcarraz sostuvo en la Comisión de Ética que dicha acusación le parecía una medida "descabellada".

"Es algo descabellado para mí que por eso pueden me puedan perjudicar o me puedan discriminar por la forma en como hablo. Yo no siento que me están discriminando por usar palabras coloquiales o jergas", sostuvo.