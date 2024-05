¿Quién es Marina Gold, la actriz de cine para adultos peruana que la está 'rompiendo' en Europa?

El nombre de Marina Gold ha sido una auténtica revelación en el cine para adultos durante los últimos meses. La actriz peruana fue nominada para un prestigioso premio en Europa, y se está consolidando como una de las más grandes de esta industria.

Su último reconocimiento fue una nominación en los XBIZ Europa Awards 2023, el cual resaltó en conjunto con una participación en una conocida serie de Netflix.

Sin embargo, este éxito no llegó solo, y requirió de un gran esfuerzo que incluyó abandonar una carrera universitaria en Perú, y empezar desde cero en otro país.

Marina Gold es oriunda del Callao, y emigró a España para empezar una carrera en el cine para adultos. En Europa, el mercado del entretenimiento para mayores de 18 es más aceptado que en otros lugares del mundo, por lo que la joven creció rápido por su carisma y capacidad frente a cámaras.

De hecho, su reconocimiento en forma de nominación evidencia un crecimiento constante en su carrera, y ayudará seguro a abrirle caminos en una industria que si bien es muy estigmatizada, genera millones de dólares al año.

En una reciente entrevista, Marina Gold reveló que su participación en escenas de productoras internacionales y plataformas como OnlyFans han generado un incremento notable en sus ingresos, pues los sueldos son bastante elevados.

La joven confesó que en OnlyFans ha llegado a ganar 10 mil dólares al mes, y que esto le permitió empezar un negocio de prendas íntimas, las cuales vende a 200 dólares. Además, ofrece citas románticas con suscriptores, las cuales tienen un precio de mil dólares.

Gold también dio a conocer que participó en una serie original del servicio de streaming, Netflix, y si bien no tuvo un rol protagónico, ingresa parte a su lista de trabajos realizados.

"Estuve grabando para una serie de Netflix, pero es como que salgo hablando, tampoco soy actriz. Lo único que hago es aparezco como unos 15 segundos en una parte en la que están haciendo como que me están ... Y como que abren la puerta y nos encuentran y yo tengo que hacer como que me tapo y me voy", comentó para el medio Wapa.