¿Jorge Luna y Ricardo Mendoza están arrepentidos?: "Voy a pedir disculpas, ustedes no nos merecen"

Los conductores de 'Hablando Huevadas', Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se encuentran en medio de una tormenta mediática después de sus controvertidas declaraciones durante una entrevista con Verónica Linares, donde expresaron su aversión a saludar y tomarse fotos con sus seguidores en la calle. ¿Se arrepintieron de sus palabras que han causado revuelo?

En junio de 2023, Jorge Luna y Ricardo Mendoza fueron invitados al programa de YouTube de Verónica Linares, donde revelaron su incomodidad ante la insistencia de sus seguidores por obtener fotos y saludos en la calle. Estas declaraciones resurgieron en abril y mayo de 2024, generando un intenso debate en las redes sociales y atrayendo críticas de figuras sobresalientes como Magaly Medina.

Medina Vela expresó su sorpresa y desaprobación, señalando el espíritu de soberbia en las declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza y recordándoles la importancia del apoyo de sus seguidores en su éxito.

Ante la controversia, Jorge Luna y Ricardo Mendoza abordaron las críticas en su programa 'Hablando Huevadas' el domingo 12 de mayo.

Jorge Luna pidió disculpas, pero no por lo que dijo, sino por haber aceptado la entrevista con Verónica Linares. "Voy a pedir unas disculpas, pero por haberle dado una entrevista a Verónica Linares. Ese fue mi error", dijo.

En cuanto a sus palabras, no se retractó, argumentando que ha mantenido esa postura durante mucho tiempo y no planea cambiarla.

"Para todos los que recién se enteran, desde el 2019 el eslogan de 'Hablando Huevadas' es 'ustedes no nos merecen'. Hay como 20 anécdotas virales sobre cómo no me quiero tomar fotos. Y que no grabamos saludos, lo hemos dicho como 10 veces", dijo Jorge Luna.