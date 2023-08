Jely Reátegui comparte un mensaje reflexivo tras críticas por mostrar pezones en Instagram

En un vibrante fin de semana marcado por la celebración de los 15 años de Tondero, la actriz Jely Reátegui captó la atención de todos con un llamativo vestido que dejaba a la vista sus pezones. La imagen, compartida por ella misma en su Instagram, iba acompañada de una enigmática descripción: "Y ahora, despierta la mujer que en ti dormía".

No pasó mucho tiempo antes de que la fotografía generara una variedad de reacciones. Mientras algunos elogiaban el hermoso atuendo que lucía la actriz en la imagen, otros no dudaron en expresar duras críticas acusándola de exponerse en exceso.

Los comentarios, teñidos de machismo y desprecio, llegaron tanto de hombres como de mujeres, provocando una respuesta contundente de los seguidores de Jely Reátegui, quienes defendieron su derecho a mostrar su cuerpo y expresarse como ella considere apropiado.

En un segundo post publicado al día siguiente, la actriz compartió un mensaje reflexivo sobre las reacciones que generó su fotografía. Utilizando una imagen de un hombre mostrando sus pechos, hizo una comparación con su propia imagen polémica.

La actriz abordó directamente las críticas y cuestionamientos que había recibido, especialmente aquellas que reflejaban una doble moral.

"Respecto a mi post de ayer, he recibido tantísimos mensajes de buena onda y otros no tanto. Y de esos otros 'no tanto', mucha basura (por interno) entre hombres con cerebro de zombie que se agarran el pipi y se ríen hehehe y mujeres que me atraviesan con su espada de la 'moral', mejor dicho, de la 'doble moral' que está tan de moda fashion", expresó.