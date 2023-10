Junior Silva 'cuadra' a Katia Palma por bromear con su peso: "Tú te has sacado costillas y riñón"

02/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una nueva edición del programa '¿Cuál es el verdadero?', el actor Junior Silva y la exjurado de 'Yo Soy' Katia Palma, protagonizaron un peculiar momento cuando ella trató de burlarse del peso del popular 'Pollo Gordo', ya que él no se dejó y la 'cuadró' en vivo dejando entrever que se habría realizado otros retoques en su físico.

Ambos artistas nacionales se encontraban en el programa para tratar de adivinar quién era la verdadera imitadora de Thalía, capaz de cantar como ella y lucir su esbelta figura, para lo cual debían hacer distintas preguntas, donde una desencadenó el divertido momento que causó la risa de todos sus seguidores.

Junior Silva 'cuadra' a Katia Palma

Cuando Junior Silva preguntó a una participante si era capaz de sacarse una costilla como se rumorea que hizo la cantante mexicana para tener una "cinturita de avispa", por lo cual, Katia Palma aprovechó la oportunidad de decirle, de forma irónica, que también debería tomar ese mismo ejemplo, aludiendo a su aumento de peso.

"Pollo Gordo" no se quedó callado y decidió 'cuadrar' a Palma, dejando entrever que ella no solo habría bajado de peso o sacado sus kilitos de más, sino que también se habría "sacado las costillas y el riñón".

"Tú no solamente te sacaste las costillas Katia, te has sacado también un par de kilitos, te ha sacado costillas, te ha sacado riñón di la verdad", señaló Silva, entre risas.

Afirma que está feliz con su peso

Luego, Adolfo Aguilar trató de salir en defensa de Katia Palma, pero sus intentos fueron en vano, ya que Junior aseguró que se encuentra feliz con su peso y "se ama tal como es".

"A mí no me importa, yo soy feliz, así que ¿cuál es el problema? Soy feliz, tú eres feliz", indicó el actor peruano, dirigiéndose a sus compañeros en el set y en especial al conductor del programa de entretenimiento.

Soltero, pero con ganas de amar

Por otro lado, en una entrevista, Junior expresó que actualmente se encuentra soltero, dando prioridad a su vida profesional y en el cuidado de su perrito, pero no "cerraba las puertas al amor".

"En este momento no he considerado tener hijos, aunque eventualmente me gustaría formar una familia, pero una tradicional y funcional, no me agrada la idea de una familia disfuncional", indicó el exintegrante de Al fondo hay sitio.

De esta manera, la broma de Katia Palma sobre el peso de Junior Silva causó que el actor no se quedara callado y de forma irónica, dejara entrever que ella no solo habría perdido algunos kilitos de más, sino que se habría realizado algunos retoques quirúrgicos.