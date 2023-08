Korina Rivadeneira ignora comentarios de Leslie Shaw hacia Mario Hart: "No siento nada por ella"

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la más reciente edición de 'Prendete', Korina Rivadeneira se presentó para promocionar la nueva película en la que participa como protagonista; sin embargo, aprovechó para cuestionar los recientes comentarios que Leslie Shaw dijo sobre Mario Hart.

Defiende a Mario Hart

En medio de la conversación con Kurt Villavicencio 'Metiche' y Karla Tarazona, Korina aprovechó en responder sobre el tema de Leslie Shaw, quien últimamente viene emitiendo comentarios en contra de Mario Hart, actual esposo de la modelo venezolana.

"No tengo nada en contra de ella. Algunas veces ha salido a hablar y me preguntan si me incomoda, si me molesta y, la verdad, que no", afirmó durante la entrevista.

Asimismo, aseguró no tener nada en contra de la cantante peruana, revelando incluso que los comentarios que pueda tener sobre su actual esposo no le afectan ni le ocasionan algún tipo de sentimiento.

"No tengo absolutamente nada en contra de ella. No siento nada por ella", aseguró la modelo venezolana.

¿Qué dijo últimamente Leslie Shaw sobre Hart?

Leslie Shaw fue invitada a un conocido programa de entrevistas por la plataforma de YouTube donde no solo se atrevió a hablar de Mario Hart sino de la vez en la que coincidió con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria, actual y expareja del piloto de autos.

"Ahí vi a mis hermanas a Korina, a Ale y seguro había más chicas. Yo no me arrepiento de la relación con Mario, la vida me dejó un aprendizaje, creo que todas las ex parejas que he tenido me han ayudado a saber qué es lo que no quiero", confesó la rubia y además reveló que fue un incómodo momento para todas.

En cuanto a su incursión en la música urbana, la también modelo aclaró que Mario Hart no influyó en su decisión puesto que ya tenía grabado el tema 'Decide', perteneciente al género ya mencionado.

"No fue él quien me impulsó, grabe "Decide", pero "Tal para cual" salió primero. Fue mi momento humilde, uno tiene que ser humilde en la vida, es cuando tú haces algo bien por una persona, para ayudar o sin ningún interés, la vida te retribuye, muy buena he sido, muy humilde", agregó.

Por otro lado, se le consultó si es que saludaría a Mario Hart en caso lo encuentre en algún lugar público o set de televisión, asegurando que es él, quien se corre de ella cuando la ve.

"Si me cruzo con Mario Hart no lo saludo, todo terminó muy mal, yo no soy hipócrita, trato de tener bien mi vibra, con él de lejos, creo que, si me lo he cruzado, pero él se esconde", sentenció.

Pese a los comentarios de Leslie Shaw, Korina Rivadeneira aseguró que la relación que mantiene con Mario Hart va bien, ignorando las declaraciones de la cantante peruana.