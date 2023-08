'La Chama' saca a la luz actitudes sospechosas del esposo de Maju: "Daba like, comentaba y borraba"

Alexandra Méndez, popularmente conocida como 'La Chama', ha desencadenado un intenso revuelo mediático al destapar públicamente una serie de actitudes sospechosas relacionadas con el esposo de la reconocida figura televisiva Maju Mantilla.

El reconocido empresario Gustavo Salcedo continúa siendo centro de atención mediática luego de un reciente episodio en el cual fue sorprendido ingresando a un hotel en compañía de una mujer que no es su esposa, la famosa presentadora de televisión Maju Mantilla. El asunto ha generado un revuelo considerable en las redes y en el público en general.

En una sorprendente revelación que tuvo el lunes 7 de agosto, la modelo Alexandra Méndez, también conocida como 'La Chama', participó en una entrevista en vivo en el programa 'Amor y Fuego'.

Durante su aparición, 'La Chama' compartió capturas de pantalla de los mensajes privados que Gustavo Salcedo le había enviado a través de Instagram, generando un escándalo aún mayor en torno a la situación.

"Es algo que nadie merece, en realidad. Borré los mensajes porque me di cuenta de que esto se estaba convirtiendo en un gran tema. Comencé a recibir un montón de mensajes de personas preguntándome si el esposo de Maju también me había contactado. Me tomé un momento para revisar y efectivamente, era él. Daba likes y comentarios, luego borraba, repetidamente", confesó 'La Chama' durante la conversación.

Durante la entrevista con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, la modelo dejó en claro que nunca respondió a los mensajes del esposo de Maju Mantilla. Sin embargo, admitió que Gustavo Salcedo había sido insistentemente activo al escribirle y comentar sus publicaciones en redes sociales.

"Realmente no he interactuado con él, pero ha mostrado interés en mis fotos. No he respondido a ninguno de sus mensajes, ni lo sigo. Mi enfoque está en mi entrenamiento y mi actividad deportiva. No lo conozco personalmente. En realidad, no entiendo por qué querría comunicarse conmigo", expresó 'La Chama'.