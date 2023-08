La Uchulú hace fuerte declaración sobre su expareja: "Está en la cárcel porque asesinó a una persona"

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el más reciente episodio del programa 'La casa de Magaly', la famosa tiktoker conocida como La Uchulú dejó a todos boquiabiertos al hacer una impactante confesión sobre un doloroso episodio de su pasado romántico.

¿Qué dijo La Uchulú?

Durante una conversación con Alfredo Benavides, La Uchulú compartió detalles desgarradores de una relación pasada que la marcó profundamente.

"Yo me volví demasiado desconfiada porque me han robado, me han sido infiel, me han golpeado también, yo tenía una relación donde me golpeaban... no es que aguantaba, si no que yo lo quería pero vivía con esa ilusión de que 'ay sí, va cambiar, va cambiar por mí porque me ama y porque le demuestro que lo amo' y nunca fue así pues", reveló la pelirroja.

La Uchulú relató que incluso después de terminar con esa persona, las secuelas físicas de esa relación tóxica seguían afectándola.

Compartió que su expareja le había causado una lesión en la muñeca que todavía la aqueja. "Me miró a la cara y me metió su mano así y me hizo así y me la dobló y hasta el día de hoy la tengo lisiada", confesó con valentía.

Su expareja está en la cárcel

Pero lo más escalofriante de todo es que la historia tomó un giro inesperado. La Uchulú reveló que su expareja, quien le infligió tanto dolor físico y emocional, ahora se encuentra tras las rejas por un crimen aún más grave.

"Lo más curioso es que hoy en día él está en la cárcel porque asesinó a una persona, quizá me podría haber asesinado a mí, era muy impulsivo, tenía el temperamento muy alto y bueno ahorita está en la cárcel, acá en la ciudad de Lima", concluyó con una mezcla de alivio y asombro.

La Uchulú le reclamó a Renzo Spraggon

Hace algunos días, Renzo Spraggon, Vanessa López y Gabriela Serpa se sumergieron en la piscina de 'La casa de Magaly'. El modelo argentino realizó un baile sensual para las participantes del reality, a excepción de La Uchulú.

En el confesionario, la actriz cómica expresó su disgusto porque Renzo no se le acercó para bailar. "No me bailó, pero ya va a caer", comentó la joven tiktoker con su característico sentido del humor.

La vida de La Uchulú no siempre tuvo momentos positivos. También atravesó circunstancias difíciles, como lo que reveló valientemente en 'La casa de Magaly', una confesión que ha resonado profundamente entre muchos.