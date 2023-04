Músico de Huamachuco denuncia a su expareja y lo acusa de "tóxica"

Un joven guitarrista que radica en la ciudad de Huamachuco, en la región La Libertad, relató a las autoridades que junto a su expareja de iniciales C.B.R. tuvieron una relación sentimental de un año y que hace pocos meses comenzaron a convivir, sin embargo, según el afectado, la mujer empezó a manifestar comportamientos poco normales, los cuales toleraba porque estaba enamorado, el musico denunciante la califica de "toxica".



"Mientras se ponía a barrer, comenzó a barrerme todo el cuerpo. Yo quise irme y me comenzó a escupir. Varias cosas yo me he aguantado. La chica es muy tóxica", comentó.