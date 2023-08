Madre de Yuliana Perea exige justicia tras muerte de la cantante: "Que el médico se pudra en la cárcel"

La ciudad de Iquitos se encuentra consternada por la muerte de Yuliana Perea Torres, una cantante muy famosa en la región tropical. La también obstetra falleció al parecer por una negligencia médica, esto mientras le realizaban una liposucción, por lo que su madre pide que se haga justicia para que la muerte de su hija no quede impune.

Purita Torres, madre de Yuliana, fue entrevistada por un medio de comunicación que llegó hasta la casa donde la cantante viene siendo velada por sus seres queridos. Según la madre, nadie sabía que Yuliana tenía pensado someterse a una liposucción, por lo que la noticia de su muerte la tomó por sorpresa.

"A mi esposo le han llamado avisando que mi hija a muerto (¿Usted tenía conocimiento de la operación?) Nada, nadie sabía nada, ni su hija, nadie. Ella sabía que no me gustaba eso" declaró entre lágrimas.

Asimismo, exigió que la justicia peruana haga su labor y caiga todo el peso de la ley sobre el médico que operó a su hija, quien identificado como Jhon Alexander Casado del Castillo.

"Justicia, tiene dos hijas, yo quiero ver que se pudra en la cárcel (el médico), sé que no me va devolver a mi hija", agregó.

Por otro lado, Augusto Vargas, abogado del médico que operó a Yuliana, brindó declaraciones exclusivas para el medio local "Loreto Informa News"; en las mismas, aclaró que no hay forma de probar una negligencia, ya que no la hay.

"La única forma de establecer responsabilidad del doctor es que se demostrará que el actuó con negligencia, cosa que en este caso no ha sucedido. Él actuó de acuerdo a las reglas de la práctica médica, en consecuencia no existe negligencia y no se le puede atribuir ninguna responsabilidad de carácter penal o civil", explicó en un inicio.