Magaly cuestiona palabras de Maju Mantilla: "Hay una serie de contradicciones que a mí no me cuadran"

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora de espectáculos inició su programa comentando el reciente comunicado que el representante de Maju Mantilla le envió. No obstante, la 'Urraca' se mostró incrédula a la situación.

Magaly Medina no pudo evitar referirse al nuevo comunicado que envió el actual representante de Maju, sobre todo porque era una nueva versión en la que ella asegura que está distanciada de su esposo.

Asimismo, señaló que ya no cree en las palabras de la exreina de belleza debido a que cae en contradicciones.

"Ha querido Maju enmendar lo que dijo anteriormente al público, pero hay una serie de contradicciones que a mi no me cuadran. Como que quiere decir algo, pero al final no lo dice, no lo sé...", expresó la periodista con muchas dudas.