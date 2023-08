Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo por confesar que solo conduce y no hace pauta

Magaly Medina arremetió contra Ethel Pozo por decir que solo se dedica a conducir y no a realizar la pauta de su programa. Cabe resaltar que la conductora de 'América Hoy' hizo esa confesión por un 'live' en sus redes sociales.

Ser figura pública, y más en nuestro país, es estar expuesto a las críticas constantemente. En esta ocasión, Ethel Pozo decidió defenderse de ellas mediante un 'en vivo' por su cuenta oficial de TikTok.

La hija de Gisela Valcárcel confesó al público y a sus seguidores un dato que dejaría a su programa de América Tv muy "mal parado", según Magaly Medina.

"Nosotros solo conducimos el programa, no hacemos la pauta, no sé ni quien viene. Los conductores, los que solo conducen, ojo porque hay personas que conducen y son los directores de su programa, son los dueños, llámese Marcelo Tinelli, Gisela Valcárcel, Magaly Medina, los demás nos contratan para conducir, nosotros no hacemos la pauta", dijo la rubia en su 'live'.