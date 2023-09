Magaly Medina arremete contra Nicola Porcella: "La fama dura 5 minutos, no te desubiques"

Nicola Porcella ha ganado gran popularidad en México debido a su participación en "La casa de los famosos", tanto que ahora reside allá y hace poco denunció que Magaly lo estaría mandando seguir con personal enviado hasta el país charro, por lo que la periodista aclaró que no ha hecho eso.

La conductora de espectáculos brindó una entrevista a un medio de comunicación local, donde fue consultada sobre el post de Nicola, donde la acusó de haber mandado un reportero para que lo siga; debido a esto, Magaly explotó.

"Que no se desubique que ese fue uno de los problemas que le causaron todas las cosas que hizo por acá, que no se desubique y no se alucine Nicola Porcella. Esto de la fama es una cosa que a veces solo dura cinco segundos ¡cuidado!, que lo aproveche bien, pero que deje de alucinarse", comentó a Trome.