Indignación en Ica: Hospital notifica a mujer que no pueden operarla cuando ya estaba ingresando a la sala

14/05/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La confianza y la esperanza de una mujer en Ica se vieron abruptamente frustradas cuando, justo en el umbral de la cirugía, el hospital le notificó que su operación no podría llevarse a cabo. Este incidente ha desatado una ola de indignación en la comunidad, planteando serias preguntas sobre la gestión y la comunicación en los servicios de salud locales.

Denuncia en hospital de Ica

María Teresa Ledesma, ciudadana afectada, denunció públicamente al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. Según su testimonio, estuvo a punto de ser operada cuando el médico de turno le informó que no contaban con asistentes y que la cirugía solo podría realizarse en una clínica donde supuestamente él trabajaba.

María Teresa Ledesma expresó su frustración ante la situación: "Me atendieron y me dejaron lista para entrar a la sala. Luego, aproximadamente a las nueve de la noche, el médico me comunicó que no podía realizar la operación, simplemente me dijo que no podía asistir".

Además, agregó con firmeza: "El médico me ha dicho que no me va a operar y yo le dije al doctor de turno que está presente que iba a hacer una denuncia pública porque yo no soy un juguete, soy un ser humano que está mal y si algo a mí me pasara saliendo de este hospital, el único responsable va a ser el hospital".

Reacción de la familia

La hija de María Teresa Ledesma también compartió su indignación: "Dejaron a mi mamá en la sala de operación toda preparada y el doctor me dijo que no iban a poder operarla. Eso fue a las 10 de la noche. El doctor me dijo que lo que se podía hacer es llevarla a una clínica regional donde iban a operarla".

Cuestionamiento al SIS

María Teresa Ledesma cuestionó la efectividad del Seguro Integral de Salud (SIS): "¿De qué me sirve el SIS si no hay una operación? ¿A muchos como yo de qué nos sirve el SIS si no hay atención como nos merecemos?", concluyó.

Este incidente pone de relieve la importancia de una gestión eficiente y una comunicación transparente en los servicios de salud. La denuncia de María Teresa Ledesma no solo refleja una experiencia individual, sino que también plantea interrogantes sobre la accesibilidad y calidad de la atención médica en Ica.