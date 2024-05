Magaly Medina renuncia a ser 'madrina' de Paco Bazán por su pasado con Gisela Valcárcel

14/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica conductora de espectáculos, Magaly Medina, dedicó unos minutos para recordar el pasado de Paco Bazán. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un episodio en el que el exfutbolista se mostraba cariñoso con Gisela Valcárcel, su rival televisiva. Por esta razón, por lo que le pidió que dejara de llamarla "madrina". ¿Acaso estaba celosa?

El pasado de Paco Bazán

Cada uno de nosotros tiene un pasado que no es perfecto, y aquellos que lo niegan simplemente no se aceptan a sí mismos. Ayer, el programa de Magaly Medina reveló la historia de Francisco Bazán, el exarquero de Universitario de Deportes y actual presentador del late show más famoso de la televisión peruana.

Paco Bazán ha incursionado en diversas áreas a lo largo de su vida: desde ser modelo de ropa interior, actuar en comerciales y miniseries, hasta ser coanimador, presentador de televisión, participante en reality shows, comentarista deportivo, podcaster y actualmente uno de los principales rostros de esta cadena televisiva.

No quiere ser madrina a Paco

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' le solicitó públicamente que deje de llamarla "madrina" después de ver escenas de hace varios años donde el exportero de Universitario de Deportes aparecía cariñosamente con su enemiga Gisela Valcárcel en un reality de baile en América Televisión.

"Ya no quiero tener ahijados, porque no deseo que después me apuñalen como ya ha sucedido con alguien que todos conocemos", declaró Medina, haciendo una clara referencia a su primer protegido, Rodrigo González, quien actualmente es uno de sus principales detractores.

Rechazo a nuevos ahijados

Magaly Medina aprovechó la ocasión para dejar claro que no está interesada en apadrinar a nadie más en el mundo del espectáculo. "Por favor, Tomate Barraza, Jorge Luna, Dayanita, no me busquen para eso, vayan a otro lado", mencionó, fiel a su estilo directo y sin filtros.

Magaly critica a Paco Bazán

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' no dudó en criticar duramente el trabajo de Paco Bazán como actor en la miniserie sobre la vida del famoso compositor peruano Augusto Polo Campos.

"Era pésimo, encima ese peinado, le pusieron ruleros, me pregunto quién fue el director que lo convenció para que haga ese papelón, lo quisieron envejecer a la fuerza y por eso no resultó", comentó Medina con su característica risa.

Sin duda, Magaly Medina, a pesar de las numerosas muestras de cariño de Paco Bazán hacia ella, ha dejado claro que no se compromete con nadie, especialmente con alguien que tiene un pasado con su rival Gisela Valcárcel.