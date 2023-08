Maju Mantilla se muestra optimista tras anunciar distanciamiento de su esposo Gustavo Salcedo: "Uno debe seguir"

Luego de admitir, en su último comunicado, que se encuentra distanciada de su esposo Gustavo Salcedo, Maju Mantilla se presentó en un conocido centro comercial para continuar con sus compromisos como artista y se animó a responder algunas preguntas sobre su actual situación.

No solo fue el ampay de su esposo con Mariana de la Vega, sino las recientes declaraciones de Alexandra Méndez 'La Chama' que incrementaban los rumores de infidelidad hacia la exreina de belleza.

Debido a ello, Maju Mantilla fue abordada por los medios de comunicación que no perdieron la oportunidad de sacarle algún tipo de declaración a la conductora.

En dicha entrevista, la aún esposa de Gustavo Salcedo agradeció por las muestras de cariño que viene recibiendo y afirmó que continuará trabajando.

Asimismo, se refirió al reciente comunicado que envió su representante Jorge Fernández, en el confirmaba un distanciamiento de su esposo y padre de sus dos hijos.

"Jorge Fernández es una persona a la que quiero muchísimo porque he trabajado con él hace muchos años. Es una persona que me quiere y se preocupa por mí y él ha querido voluntariamente salir", dijo María Julia Mantilla.

El mensaje enviado por Jorge Fernández detallaba la actual situación que atraviesa el matrimonio de la conductora de 'Arriba mi gente'.

"Sobre el comunicado respaldando a su esposo, es porque ella dice conocer a Gustavo a la perfección asegurando que el va hace años a ese gimnasio, ella ha ido a acompañarlo varias veces. El comunicado que publicó no significa que su relación continua normal sin problemas, no asuman cosas que no son", se lee en el documento.