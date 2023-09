Melissa Klug se muestra reflexiva en redes sociales en medio de batalla mediática con Samahara Lobatón

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Parece que Melissa Klug quiere pasar la página, pues en las últimas horas se ha mostrado reflexiva en redes sociales, esto después que en los últimos días tuviera una pelea mediática con su hija Samahara Lobatón, a quien criticó por iniciar una relación con Bryan Torres.

Como se recuerda, durante su visita en el programa "América hoy", Samahara Lobatón dijo que su madre no tiene porque meterse en su vida, ya que ella se siente lo suficientemente madura para afrontar las decisiones está tomando, esto en referencia a su romane con Bryan Torres.

Asimismo, afirmó que siente un gran afecto con Jefferson Farfán, pese a que el exfutbolista tiene una batalla legal con la "Blanca de Chucuito" por la pensión alimenticia de los hijos que ambos tienen en común.

El mensaje de Melissa Klug

En las últimas semanas, Melissa Klug ha dedicado sus redes únicamente a publicar imágenes relacionadas a su embarazo, pues se encuentra embarazada de su sexto hijo, esta vez junto a Jesús Barco, sin embargo, esta vez tomó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que haría catarsis sobre lo que viene aconteciendo con su hija.

"Enfócate en lo bueno, en lo que te hace mejorar, en lo que te brinda paz y seguridad. En lo que te saque una sonrisa y te alegre el corazón", se lee en el mensaje.

Melissa Klug envía mensaje a Samahara

La pelea de Samahara y Melissa

El conflicto se originó cuando Melissa Klug fue consultada en el programa 'América Hoy' sobre la nueva relación de Samahara Lobatón con el amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres. La polémica empresaria no ocultó su incomodidad y lanzó un comentario despectivo sobre él.

"Eso es parte de la vida y el crecimiento, a las finales son las decisiones que uno toma. Es su vida, ella ya está por cumplir los 22 años, que para mí, sigue siendo una mocosa, tiene que equivocarse y aprender de sus errores", expresó Melissa Klug.

Samahara Lobatón, sin embargo, no se quedó callada y respondió con contundencia a las críticas de su madre en el programa 'América Hoy'. "La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella", mencionó.

Además, la joven de 22 años sorprendió a todos los presentes al afirmar: "A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado".

Es así que, Melissa Klug y Samahara Lobatón se enfrentaron públicamente por medio de declaraciones en medios de comunicación, y ahora la empresaria ha salido a reflexionar sobre el tema en sus redes sociales.