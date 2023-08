"Mi ex tenía razón": Karol G estrena nueva canción con referencias a Selena Quintanilla

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G lanzó hoy viernes, 11 de agosto, "Mi ex tenía razón", su nueva canción que incluye referencias a la recordada leyenda del Tex Mex, Selena Quintanilla. Su videoclip ya supera el millón de reproducciones y aparece en la lista de tendencias de música de YouTube.

Todo sobre "Mi ex tenía razón"

La popular 'Bichota' anunció que el álbum "Mañana será bonito: Bichota Season" estaría en todas las plataformas digitales y así fue. Karol G sorprendió con 10 nuevas canciones a todos sus fanáticos.

Uno de los temas más esperados es "Mi ex tenía razón", con la que se anticipaba que la cantante colombiana nuevamente haría referencia a la exrelación que tenía con Anuel AA.

"Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi, y soy un maquinón, pero me tenían empty, me sentía fea como Betty y ahora soy pretty", es parte de la letra de la canción.

Grande fue la sorpresa al escuchar la letra del nuevo tema, debido a que, si bien es una respuesta para Anuel, la canción va más dirigida a la supuesta nueva relación con el cantante Feid.

"Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor", es la frase más contundente con la que la cantante le responde a su expareja. Se entiende que es una respuesta directa a la canción que Anuel AA lanzó recientemente llamada "Mejor que yo".

Referencias a Selena Quintanilla

Algo que llamó mucho la atención fue el género escogido por Karol G para grabar este nuevo sencillo. El ritmo de la canción es una clara referencia a Selena Quintanilla. Asimismo, la colombiana lució un top corto en el que se ve la foto de la artista que interpretó canciones como "Amor prohibido" y "Como la flor".

El videoclip también hace referencia a la época en la que 'La reina del Tex-Mex' era una de las artistas más importantes. La imagen está en formato cuadrado y a Karol G se le ve luciendo un atuendo que representa el estilo de la artista tejana.

Un sombrero transparente y un pantalón de mezclilla ajustado hacen juego con el cinturón para darle más estilo a la colombiana, quien también está acompañada por una banda de músicos igualmente vestidos con sombrero y jeans. Todos están en un escenario ubicado en el centro de un lago.

De esta manera, Karol G estrenó su nueva canción "Mi ex tenía razón", la cual tiene varias referencias a la cantante fallecida Selena Quintanilla y es, de cierta forma, una respuesta para su expareja Anuel AA.