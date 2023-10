"Mi padre me abandonó al nacer": Jonathan Maicelo saca a la luz impactante confesión

08/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una emotiva reunión que dejó a todos atónitos, Jonathan Maicelo y David 'Pantera' Zegarra, dos nombres icónicos del mundo del deporte y el entretenimiento en Perú, se encontraron en el set de Andrés Hurtado después de años de enfrentamientos y controversias. El polémico conductor inició el programa con preguntas personales que tomaron por sorpresa al boxeador, pero él demostró su temple al responder con sinceridad.

Fuerte revelación

El primer momento que generó impacto fue cuando Andrés Hurtado preguntó a Jonathan Maicelo sobre su familia. "¿Tu mamá está viva?", cuestionó, a lo que el boxeador respondió afirmativamente.

La tensión aumentó cuando la siguiente pregunta fue: "¿Y tu papá?". El boxeador peruano sorprendió a todos con su respuesta directa: " No tengo papá (...) Me abandonó al nacer, y lo digo de manera normal, tranquila. Solamente mi mamá y mis tías siempre han estado allí, en las buenas y las malas. No lo digo para buscar lástima, ¿eh?".

Andrés Hurtado se disculpó ante Jonathan Maicelo por haberlo incomodado con la pregunta, y el polémico boxeador, visiblemente molesto, le respondió: " Deberías haber investigado, Andrés; eso es tu trabajo ".

Finalmente, Jonathan Maicelo también destacó que su madre fue quien le inculcó todos los valores que lo han guiado en su carrera y vida personal.

Jonathan Maicelo vs 'Pantera' Zegarra

Por otro lado, el reencuentro entre Jonathan Maicelo y David Zegarra no careció de tensión. El boxeador acusó a 'Pantera' de ser hipócrita.

Jonathan Maicelo expresó que él estaba allí por dignidad, mientras que David Zegarra había venido por dinero. Las tensiones aumentaron al punto de que el enamorado de Samantha Batallanos se levantó de su asiento, lo que llevó a Andrés Hurtado a intervenir y calmar la situación, recordándoles que estaban en un set de televisión.

David Zegarra, por su parte, mantuvo la calma y observó cada palabra pronunciada por el deportista. En un momento, 'Pantera' interrumpió a Andrés Hurtado para pedir que se anuncie la fecha de su enfrentamiento en el ring con Jonathan Maicelo.

"El 14 de febrero, el Día del Amor, declaro ser el representante de la pelea del siglo. Esto es histórico, y quiero agradecerles a ambos por venir a 'Sábado con Andrés'", anunció Hurtado.

El reencuentro de Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra no solo ha emocionado a la audiencia, sino que también ha dejado abierta la puerta para una emocionante pelea que promete ser épica y que será esperada con gran anticipación.