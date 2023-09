Monique Pardo amenaza con demandar a Manolo Rojas por burlarse de ella en imitación

03/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Amenaza con tomar acciones legales. Monique Pardo se encuentra mortificada tras ver en TikTok una imitación suya que realizó el cómico Manolo Rojas, por ello, le pidió que realice unas disculpas públicas o de lo contrario, indicó que hablará con su abogado para entablarle una demanda.

¿Qué dijo Monique?

En entrevista con un conocido medio local, Monique confesó que se siente dolida con el comediante porque ella lo apoyó en los inicios de su carrera. Asimismo, contó que el hecho la ha conmocionado a tal punto que se ha visto en la necesidad de buscar ayuda psicológica.

"Me ha molestado la forma hiriente y las expresiones que hace una persona discapacitada. Es un insulto para las personas discapacitadas (...) Me hizo llorar (...) He tenido que ir de emergencia a un psicólogo porque me he puesto mal", expresó a El Popular.

Monique podría demandar a Manolo Rojas

La intérprete de "Caramelo" hizo un pedido al cómico, ya que no quiere demandarlo ahora, por eso esperará sus disculpas por haberla hecho quedar mal.

"Quiero que dé la cara y unas disculpas. Le doy la oportunidad porque eso merece una demanda. Es un daño a mi persona porque hace creer que estoy loca, discapacitada", agregó.

Finalmente, expresó que su abogada le ha pedido que inicie una demanda en este momento, pero ella prefiere esperar hasta el lunes, fecha en la espera tener las disculpas de Manolo.

"Mi abogada me ha dicho que lo demande de inmediato, pero yo esperar hasta el lunes. Espero que hoy lo haga o si no mi abogada el lunes va a cumplir con enviarle una carta notarial y de lo contrario procederá, porque me tengo que hacer respetar".

Monique llora por sus hijas

Hace unos días, Monique fue invitada al programa "Préndete" y durante un homenaje a su trayectoria que le hicieron, se puso sensible al revelar que ha perdido todo tipo de contacto con su hija desde hace varios años.

"Mi hija no me ve nunca, no me llama, ni en el Día de la Madre, llévenme a verla porque la vida no es eterna, quiero verla, yo paraba con ella para todos lados", empezó diciendo Monique.

En esa misma línea, la exvedette hizo un emotivo pedido a Lucero, su hija, pidiéndole entre lágrimas que por favor se comunique con ella, porque no sabe cuánto tiempo estará viva.

Es así que, Monique Pardo vive momentos difíciles, ya que no sabe nada de su hija y ahora ha indicado que podría demandar a Manolo Rojas porque se ha sentido por una imitación que el cómico le hizo.