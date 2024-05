¡Tremenda joya! Marcelo Tinelli habría pagado una gran SUMA DE DINERO en anillo para Milett Figueroa

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúan acaparando las diferentes portadas de los programas de espectáculos. Esta vez, se conoció que el presentador argentino habría pagado una gran suma de dinero para comprar el lujoso anillo que la modelo peruana luce en uno de sus dedos.

Durante la última edición de 'América Hoy', se emitió un informe donde se dio a conocer cuánto es que habría gastado el conductor de 'Bailando' para poder regalarle la sortija que nuevamente decidió usar Milett.

Es así que, de acuerdo al magazine matutino, este lujoso accesorio modelo 'Roseton' de oro blanco que lleva un diamante central y siete diamantes a los costados, habría costado nada más y nada menos que $2,300, los cuales convertidos a moneda local equivalen a S/ 8,574.63.

"Se nota que Marcelo está recontra templado de Milett y la engríe como toda una reina", dice la voz en off del informe que presentaron los conductores en su programa.

En otro momento del programa, se presentó doña Martha, madre de Milett Figueroa, para ser partícipe del agasajo por el Día de la Madre.

Sin embargo, no imaginó que Janet Barboza le consultaría sobre las declaraciones de Yanina Latorre, quien dijo que su hija el conductor de TV habían peleado y no estaban juntos.

Al respecto, la primogénita de la exparticipante de 'Bailando', dejó en claro que a ella no le molesta lo que puedan decir respecto a esa situación.

"A mí no me molesta lo que puedan decir. Cada persona sabe lo que es, cómo vino al mundo (...). Mira, cuando las personas son conocidas (Marcelo) no puede estar saliendo todos los días, una sola vez calla la boca", sostuvo en vivo.