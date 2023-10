Mujer que agredió a Andrés Wiese y su mascota se defiende: "Yo amo los animales"

Andrés Wiese se ha vuelto tendencia en redes sociales en los últimos días después de denunciar que fue víctima de agresión por parte de una mujer mientras paseaba a su mascota en Miraflores. Tras el escándalo, la vecina de la calle Alcanfores se pronunció y dijo amar a los animales.

Exitosa llegó hasta la calle Alcadores 1190 para conversar con la mujer que viene siendo repudiada mediante redes sociales. La fémina identificada como María Fernanda Pesquera comentó que ama a los animales y atacó al popular 'Ricolás' porque había llegado a las afueras de su domicilio para que su perra orine.

"Yo amo los animales, suficiente como para tener un perro y darle tiempo y compañía. La gente debería tener un perro porque quiere estar con él no porque está de moda", declaró para nuestro medio.

En esa misma línea, aseguró que Andrés Wiese ha exagerado todo y lo acusó de haber ido directamente a la puerta se su casa para que su perrita 'Menta' haga del baño.

"Él (Andrés) ha distorsionado todas las cosas, no vino a pasear a su perro, vino para que su perro haga del baño", agregó.

Exitosa también pudo conversar con algunos vecinos de la señora que atacó a Andrés y varios de ellos comentaron que ya antes ha tenido problemas e incluso, dijeron que es una persona muy "alteada".

"Es una señora muy alterada, nunca he visto una cosa como la de ayer, pero hubo problemas con otros vecinos, es repetitivo (...) Eso (incidente con Wiese) es maltrato animal, porque el perro tiene todas las necesidades, de ninguna manera la agresividad no se justifica ante nada", señaló una de las vecinas.

"Lo que la señora ha hecho no puede ser correcto. Que se vaya (del barrio)", agregó otra de las señoras de la zona.

El recordado 'Nicolás' de Al fondo hay Sitio, expresó que no solo puso una denuncia pública, sino que tomará acciones legales en contra de la señora. Este anunció lo hizo mediante historias en su cuenta de oficial de Instagram.

"Para cerrar el tema (de manera mediática, no legal), quisiera reiterar que la denuncia pública que hice fue debido a las agresiones y la amenaza cierta e inminente de la señora de envenenar perros. (...) Finalmente pido a las personas (...) que no cometan agresiones ni vandalismo en la zona, ya que no fue esa mi intención jamás, sino de evitar esa zona con el fin de salvaguardar sus mascotas", expresó.