Natalia Salas ganó la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos': "Los sueños se hacen realidad"

Natalia Salas se convirtió en la campeona de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. La actriz peruana dedicó el premio a su pareja, Sergio Coloma y a su hijo Leandro.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' se realizó la final del reality de cocina, donde Ale Fuller y Natalia Salas debían demostrar sus mejores dotes culinarios para coronarse como la nueva campeona.

Posteriormente, José Peláez indicó que se iba a preparar 3 platillos: entrada, plato de fondo y postre. Primero debían empezar por el plato dulce y luego con "causa de cangrejo y coctel de langostinos".

Ambas actrices peruanas tuvieron 70 minutos para realizar la preparación del plato marino. Asimismo, Ale y Natalia se mostraron ansiosos debido a que indicaron "amar" esa preparación.

En medio de la competencia, los concursantes que habían sido eliminados volvieron para apoyar a las finalistas. Junior Silva, Laura Spoya, Mr. Peet, Mónica Torres, Mauricio Mesones y Belén Estévez dedicaron unas palabras a sus excompañeras.

En esta edición, los jurados debían probar lo cocinado por las finalistas y emitir un voto dentro de un sobre, que posteriormente, iba a ser sumado con el puntaje de los siguientes platillos.

Para la segunda parte de la competencia, el jurado Javier Masías indicó que el plato a preparar era "panceta de cerdo crocante en salsa de higos con arroz meloso" además de servir el postre preparado al inicio. Posteriormente, los 3 jueces probaron el último platillo de la segunda temporada, asimismo, emitieron su voto.

Finalmente el conductor del programa anunció que la exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' era la ganadora de la segunda temporada del reality de cocina.

Asimismo, la actual campeona agradeció a la producción, a los jurados y a todo el público que la acompañó en el largo camino de participar en el programa de cocina.

"No lo puedo creer. Muchísimas gracias por demostrarme que puedo ser una buena cocinera, ustedes son unos grandes maestros y creo que soy buena alumna [...] Este último años he pasado por cosas que no sabia que podía soportar, y estoy cargando esta olla aún cuando no sabia que podía cocinar", finalizó.