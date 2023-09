¿Natalie Vértiz y Paolo Guerrero tuvieron una relación? La modelo se sincera sobre su pasado

Hace varios años, los rumores de una posible relación entre Natalie Vértiz y Paolo Guerrero acapararon las distintas portadas de los medios de espectáculos. A pesar de que ninguno de ellos salió a desmentir dicha situación, finalmente la modelo pudo aclararlo.

Dicha situación se remonta al 2012 cuando el futbolista peruano estaba a puertas de fichar para el equipo brasileño Corinthians. Fue en ese momento cuando conoció a la exMiss Perú, con quien inicio una serie de salidas sin oficializar algún tipo de relación sentimental.

Como se recuerda, el extinto programa 'Amor, Amor', Amor' llamó por teléfono a la modelo para tener la primicia respecto a los rumores que los involucraban, obteniendo un 'Estamos saliendo' como respuesta.

Además, un año después, mientras Vértiz participaba en el reality 'Esto Es Guerra', se sometió al popular polígrafo, afirmando que sí mantuvo una relación con 'El Depredador'. A pesar de ello, fue en 2018 cuando decidió hablar abiertamente del tema mientras conversaba con Gisela Valcárcel.

"Nunca estuve con él (Paolo Guerrero). Si me preguntas que significa él para mí, no significa nada. Me siento una peruana más apoyándolo (para) que vaya al mundial más que 'ah, salí con él y le tengo cólera por eso'. Salí, pero las cosas no sucedieron", manifestó.