¿Niega a Tula Rodríguez? Waldir Sáenz descarta acercamientos con vedettes

El nombre de Waldir Sáenz volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos luego de que la conductora de televisión, Tula Rodríguez, mencionara la supuesta relación que hubo entre ella y el exfutbolista histórico.

Waldir descarta vinculaciones con vedettes

En la más reciente edición de 'América Hoy', el exfutbolista vivió unos minutos incómodos al ser consultado por parte de los conductores sobre las declaraciones que dio Tula Rodríguez acerca de un supuesto acercamiento entre él y otras vedettes del medio.

Los conductores mencionaron no solo a Tula, sino a Sara Manrique, Maribel Velarde y Evelyn Vela. Al respecto, Sáenz afirmó no acordarse de dichas personas, sobre todo porque se considera un 'caballero que no tiene memoria'.

"No me acuerdo, solo me acuerdo que he jugado al fútbol. No sé de qué me hablan, los caballeros no tenemos memoria", señaló el futbolista histórico de Alianza Lima.

En el pasado, el exgoleador fue relacionado a muchísimas mujeres de la farándula peruana y además, Magaly Medina lo ampayó en más de una oportunidad en comprometedoras situaciones que jamás Sáenz salió a aclarar.

¿Qué dijo Tula Rodríguez?

En conversación con el podcast 'Café Con La Chévez', la exvedette decidió hablar abiertamente de distintos pasajes de su vida, siendo uno de ellos la supuesta relación que existió entre ella y el exfutbolista Waldir Sáenz.

Como se recuerda, en 1966, Tula Rodríguez y el exjugador de Alianza Lima, se vieron involucrados en rumores sobre un romance, el cual ninguno se atrevió a desmentir en su momento. Al respecto, la popular 'Peludita' reveló que si bien nunca estuvieron juntos, aprovechó las especulaciones para facturar.

"No, no tuve una relación con Waldir Sáenz. Se especuló mucho y yo 'chambeaba' con esa especulación. A mí me convenía, era mi marketing, pero te juro que no, él fue mi 'pata'. No voy a dar nombres, pero más bien él se me acercaba y se agarraba a mis amigas. Es buena persona, hermoso", señaló Tula Rodríguez, entre risas.

Además de ello, Rodríguez habló de su pasado romance con 'Chiquito' Flores, afirmando que se encuentra agradecida por todo lo vivido a su lado pues, ello, la convirtió en la mujer que es actualmente.

Sin duda, las declaraciones de Tula Rodríguez causaron revuelo en la farándula peruana, sobre todo por lo dicho respecto a Waldir Sáenz, quien no dudó en descartar cualquier tipo de vínculo con las vedettes de antaño.