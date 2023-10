¡No se deja! Jossmery Toledo se pronuncia tras supuestamente perseguir a Paolo Hurtado y su hijo

Jossmery Toledo continúa inmersa en el ojo de la tormenta. Esta vez, la modelo fue acusada por la hermana de Rosa Fuentes, de perseguir a Paolo Hurtado y a sus hijos dentro de un centro comercial.

Ante dicha situación, la exintegrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) decidió defenderse y aclarar lo que muchos medios de comunicación vienen compartiendo.

Toledo se comunicó con el periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien mediante su portal 'Instarándula' compartió la versión de los hechos de la polémica modelo.

Según indicó Jossmery, ella no estaba persiguiendo al futbolista de Cienciano del Cusco sino que 'lamentablemente' coincidió con él en el estacionamiento del conocido centro comercial. Además, se encontraba en compañía de su prima disfrutando de un día de spa.

"Samu, de verdad estoy agotada con esta situación. Todos ven mis historias y yo estaba compartiendo con mi prima un día de spa, no sé cuál es su auto, ni me importa saberlo, lamentablemente coincidimos en el estacionamiento y (en) las cámaras de seguridad que estoy solicitando verán que estoy estacionándome y ni apago mi carro", se lee en el mensaje que mandó.

Jossmery Toledo se pronuncia.

Asimismo, aseguró que cuando se encontró con el 'Caballito' Hurtado fue agredida incluso delante de los menores de edad, quienes se encontraban también en el lugar.

"Ellos se acercan hacia mi auto a agredirme, insultándome, diciendo muchos calificativos con los menores de edad, golpeando mi auto. Esperaban que me bajara para agredirme, no estoy mintiendo, las pruebas lo demostrarán. Es una vía pública y tú puedes ir a donde quieras", agregó la modelo.

Debido a las críticas de Samuel Suárez por supuestamente defender a Paolo Hurtado, la hermana de Rosa, Kiara Fuentes, decidió pronunciarse luego de que en sus historias de Instagram destruyera a Jossmery Toledo.

Según su versión, no buscó en ningún momento defender a su aún cuñando, por lo que le pidió a Samuel Suárez que no le 'diera con palo' en su portal farandulero.

"Samu estás equivocado, yo no lo defiendo de ninguna manera. Samu, no me des con palo, yo no defiendo jamás", dijo la cuñada de Paolo Hurtado.