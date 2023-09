¡No lo quiere cerca! Alejandra Baigorria revela por qué se acabó la amistad con Mario Irivarren

Sorpresivamente, Alejandra Baigorria decidió romper su silencio y revelar por qué ya no mantiene una amistad con Mario Irivarren. Un vínculo amical que nació en el recordado programa 'Combate' y que, según afirmó la empresaria, llegó a su fin.

Como se recuerda, ambos se conocieron en el reality de competencia 'Combate' y desde ese momento se volvieron inseparables. No obstante, la popular 'Gringa de Gamarra' dejó entrever que algunos conflictos durante su participación en 'Esto Es Guerra' habrían generado este distanciamiento definitivo.

Según contó la empresaria, la causa de esta ruptura amical de 11 largos años se debe a un problema con Onelia Molina, quien oficializó su relación sentimental con Mario Irivarren y, anteriormente, mantuvo un breve romance con Diego Chávarri, ex de Melissa Klug.

El intenso conflicto habría surgido durante una de las competencias de 'Esto Es Guerra', causando que Irivarren y la modelo de 24 años arremetieran contra 'La Baigorria', quien no tuvo más remedio que alejarse del chico reality para evitar más problemas.

"Ella (Onelia) se quejó, me hicieron todo un chongo junto con Mario. Escándalo mundial. Cuando yo voy fuerte se quejan, entonces, ahora que evito para no tener problemas ni con Mario ni con ella, porque yo ya con Mario no me hablo gracias a ese problema", contó la empresaria.