Alejandra Baigorria quiere casarse tres veces con Said Palao: ''Serán tres vestidos''

En la última edición del programa ''Mande quien mande'', la competidora de EEG, Alejandra Baigorria reveló cuáles eran los planes de matrimonio con su actual pareja, Said Palao, por lo que sorprendió a muchos tras señalar que quiere tres bodas.

La modelo y empresaria contó en la entrevista que tuvo con María Pía Copello que tiene pensando casarse tres veces con el modelo y competidor de EEG, Said Palao.

"Hace unos días estábamos con Nino Peñaloza, quien también organiza boda, y nos pregunto a mi y Said... bueno, yo le dije a Said que quiero tres bodas" , comenzó diciendo la empresaria, dejando pasmada a María Pía.

Seguido a ello, mencionó que la segunda y tercera boda serían las oficiales.

La nueva temporada de ''Esto Es Guerra'' trajo consigo el regreso de la popular 'gringa de Gamarra', Alejandra Baigorria, quien no dudó en encarar a sus compañeros y a los demás competidores que no estarían desarrollando bien los juegos del reality.

"Aquí estoy de vuelta, le guste a quien le gusta y a él que no, que se rasque. Yo vengo aquí a que Esto es guerra sea lo que siempre fue. El circo es en julio y no ahorita. Los chistes y todo eso no es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver a quien se coloca la camiseta. Yo he venido a decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decirlo", expresó muy segura.