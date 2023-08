¡No se oculta más! Brunella Horna publica las primeras fotos de su embarazo en sus redes sociales

Brunella Horna sorprendió a todos sus seguidores al reaparecer en la conducción de un programa de entretenimiento. Posteriormente, la también empresaria publicó las primeras imágenes de su embarazo de 6 meses mediante sus redes sociales.

Como se recuerda, Brunella Horna se retiró de la conducción de 'América Hoy' hace aproximadamente 4 meses. En ese momento la rubia decidió mantener en reserva el motivo exacto de su salida y no reveló que estaba esperando un hijo.

Sin embargo, y tras volver a su centro laboral, la esposa de Richard Acuña publicó varias fotografías donde muestra su pancita de 6 meses de embarazo desde varios ángulos. Cabe resaltar que son las primeras fotos que Brunella publica, las que se vieron anteriormente fueron filtradas sin su consentimiento.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, se ve a la también empresaria vestida con un camisón blanco y una flor del mismo color adornando su peinado, pero sin duda lo que más llamó la atención es ver su avanzado embarazo.

Los comentarios no se hicieron de esperar, ya que seguidores de Brunella y otros personajes de la televisión nacional mostraron su felicidad y sus buenos deseos para el bebé que es fruto del matrimonio Acuña - Horna.

Brunella Horna volvió a aparecer en 'América Hoy' ayer lunes, 14 de agosto. Inicialmente, la rubia confesó que su retiro del programa fue porque tenía riesgo de aborto, tal fue la amenaza que el doctor a su cargo le prohibió ir al baño porque presentaba mucho dolor.

Asimismo, la chiclayana confesó que tuvo un sangrado prolongado que le prohibió realizar sus actividades con total normalidad, por ejemplo, seguir en la conducción del programa de América.

"Me dieron descanso absoluto me prohibieron ir hasta el baño [...] Yo he sangrado 4 meses y medio con muchísimo dolor. Yo pensé hacer mi vida normal, yo seguía trabajando pero lamentablemente no pude más", agregó.